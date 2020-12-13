Devletten ödenek almak için ev arkadaşının cesedini aylarca sakladı
ABD'nin Florida eyaletinde yaşayan 48 yaşındaki kadın bilinmeyen bir nedenle hayatını kaybeden ev arkadaşının cesedini sosyal güvenlik ödeneklerini alabilmek için aylarca çöp tenekesinde sakladığı ortaya çıktı. Korkunç olayın ardından yakalanan kadın insan vücudunu kötüye kullanmakla yargılanacak.
Bradenton ilçesindeki evde Jon Leonard ile birlikte yaşayan Michelle Haney adındaki kadın, Temmuz ayında ev arkadaşı ölü bulduktan sonra polisi aramak yerine devletten ödenek alabilmek için saklamaya karar verdi.
KOMŞULARI FARK ETTİ
Haney, Manatee Polis Ofisi’ne verdiği ifadede öncelikle 3 hafta boyunca cesedi bir dolapta saklı tutan Haney sonrasında geri gelip alacağını söyleyerek cesedi komşusunun çöp tenekesine bıraktı. İki ay boyunca Haney'in geri gelmemesinden şüphelenen komşular ise çöp tenekesindeki cesedi gördü.
FARKLI SUÇLARLA YARGILANACAK
Bunun üzerine polis Haney’i gözaltına alırken Leonard'ın nasıl öldüğü ise araştırılıyor. İnsan vücudunu kötüye kullanmakla suçlanılan Haney için ek suçlamalar da bekleniyor.