Devoniyen ne demek, TDK'ya göre Devoniyen kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Devoniyen ne demek? Devoniyen TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi devoniyen kelimesi. Peki devoniyen ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre devoniyen nedir, devoniyen kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Devoniyen kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Devoniyen kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

DEVONİYEN NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Devoniyen kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Devoniyen kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre devoniyen kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Birinci Çağın dördüncü dönemi ve bu dönemde oluşmuş yer tabakaları

