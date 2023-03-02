Devonte Aransibia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Devonte Aransibia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Devonte Aransibia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Devonte Aransibia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Devonte Aransibia 4 Ekim 1998 tarihinde London şehrinde doğmuştur. İngiltere uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Devonte Aransibia Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Tonbridge Angels futbol takımında oynamaktadır. Tonbridge Angels takımına 12 Kasım 2022 tarihinde katılmıştır. Devonte Aransibia'nin Tonbridge Angels ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Devonte Aransibia Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Devonte Aransibia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2017 yılında Norwich U21
1 Aralık 2018 yılında Billericay
6 Ocak 2019 yılında Norwich U21
4 Şubat 2019 yılında Kingstonian FC
13 Ağustos 2021 yılında Potters Bar
11 Şubat 2022 yılında Royston Town
1 Temmuz 2022 yılında Chelmsford
26 Eylül 2022 yılında Welling Utd.
12 Kasım 2022 yılında Tonbridge
Devonte Aransibia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Devonte Aransibia şuan Tonbridge Angels takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.
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