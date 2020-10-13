Devran İskender kimdir? Fantezi müziğin dikkat çeken isimlerinden olan Devran İskender bugün Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk oldu. Peki Devran İskender kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Evli mi? Instagram adresi ne?

DEVRAN İSKENDER KİMDİR?

Devran İskender 1979 tarihinde Ankara’da doğmuştur. Babası memur olan Devran İskender, aslen Amasyalı olup, 10 yıl Nevşehir’in Hacıbektaş ilçesinde, 1 yıl Denizli’de, 1 yıl Konya Akşehir’de, 3 yıl Yozgat’ın Sarıkaya ilçesinde, Ankara ve İstanbul’da yaşamıştır.

Devran İskender 1995 yılları arasında Ankara Radyosu Gençlik Korosu'nda 3 yıl görev almıştır. 1998 yılında itü Devlet Konservatuarı sınavlarını kazanan Devran İskender, değerli hocalar eşliğinde eğitim hayatını sürdürüp 2002 yılında mezun olmuştur. Askerliğini Ankara'da Armoni Mızıkası moral ekibinde Türk Halk Müziği solisti olarak yapan Devran İskender, 2006 yılında askerlik hizmetini tamamlamıştır.

Yaklaşık 10 yıldır çeşitli sahne çalışmaları yapan Devran İskender, sanat hayatına ilk albümü olan "mesele" ile devam etmektedir. Son albümünü 2014 yılında "İmza" ile atmıştır.

Devran İskender Instagram adresi: devraniskender