Aslen Devrekli olan ve 2019 yılında yapılan yerel seçimlerin ardından belediye başkanlığı koltuğuna oturan Çetin Bozkurt, vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bu kapsamda Bozkurt'un biyografisi hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Hangi partiden? sorularının cevaplarını internet arama motorlarında araştırıyor.

DEVREK BELEDİYE BAŞKANI ÇETİN BOZKURT KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ? HANGİ PARTİDEN?

Çetin Bozkurt,1967 yılında Zonguldak Devrek’te dünyaya geldi. İlkokul, ortaokul ve liseyi Devrek’te okudu. Lisans eğitimini ise Anadolu Üniversitesi Mahalli İdareler Bölümünde tamamladı. 1990 yılında Devrek Belediyesinin açmış olduğu sınavı kazanarak Belediye Muhasebe Şefi olarak göreve başladı. Daha sonra sırasıyla Muhasebe Müdürlüğü, Özel Kalem Müdürlüğü, Yazı İşleri Müdürlüğü ile Park, Bahçeler ve Cenaze İşleri Müdürlüğü yaptı. Son olarak Belediye Başkan Yardımcılığı görevinde bulunarak 2018 yılında emekli oldu.

Çalışma hayatı boyunca İçişleri Bakanlığı tarafından 1992 yılında Bakacakkadı Belediyesi, 1993 yılında Çaydeğirmeni Belediyesi ve 1995 yılında Özbağı Belediyesinin kuruluş çalışmalarında bulundu; bununla birlikte ilimiz dahilinde birçok belediyenin iş ve işlemlerinin yürütülmesi için görevlendirildi.

İlçede 1999-2002 yılları arasında Devrekspor Kulüp Başkanlığı, Kent Konseyi Kurucu Üyeliği yaptı; Türk Hava Kurumu ve Kızılay gibi sivil toplum örgütlerinde çeşitli görevler üstlendi.

30 Mart 2014 Mahalli İdareler seçiminde Cumhuriyet Halk Partisi’nden aday adayı olabilmek için Devrek Belediyesindeki görevinden istifa etti ve memuriyetten ayrıldı. Ancak adaylığı gerçekleşmediği için memuriyete geri döndü.

2015 ve 2017 yıllarında 2 dönem üst üste Devrek Atatürkçü Düşünce Derneği Şube Başkanlığına seçildi ve aktif olarak bu görevi yürütmektedir. 2019 yılında yapılan yerel seçimlerde CHP tarafından aday gösterildi. Seçimi kazanarak Devrek Belediye Başkanı seçildi.

54 yaşındaki Çetin Bozkurt, evli ve 2 çocuk babasıdır.