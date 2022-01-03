Devridaim ne demek, TDK'ya göre Devridaim kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Devridaim ne demek? Devridaim TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi devridaim kelimesi. Peki devridaim ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre devridaim nedir, devridaim kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

DEVRİDAİM NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Devridaim kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Devridaim kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre devridaim kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Tam ve sürekli dönüş veya dolaşım



DEVRİDAİM CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Bir devridaim makinesi misali, dışarıdan el beklemeksizin kendi çarkını kendisi çeviriyordu.



DEVRİDAİM KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- devridaim pompası

