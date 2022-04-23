Devrihindi ne demek, TDK'ya göre Devrihindi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Devrihindi ne demek? Devrihindi TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi devrihindi kelimesi. Peki devrihindi ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre devrihindi nedir, devrihindi kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

DEVRİHİNDİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Devrihindi kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Devrihindi kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre devrihindi kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Türk müziğinde bir küçük usul

