Devrim Nas ile Bekir Aksoy yıllar donra bir arada!

Normalleşme sürecinin başlamasıyla beraber birçok ünlü isim soluğu güneyde aldı. Bu isimlere yakışıklı oyuncu Devrim Nas da katıldı. Tatildeyken 'Doktorlar' dizisinde rol aldığı Bekir Aksoy ile bir araya gelen Devrim Nas, o ana ait bir fotoğrafı sosyal medya hesabından hesabından paylaştı.

Yakışık oyuncu Devrim Nas, paylaşımına; "Buluşma... Gün kızıla kavuşurken tuzu üstünde hafif bir esinti denizden bu yana... Sohbetlerimizin arasındaki suskunluklara çocuklarımızın heyecanlı, neşeli sesleri karışıyor artık... Evet, Doktorlar bizim için kıymetli bir iş... Ama bunun dışında otuz yıla uzanıyor dostluğumuz... Büyümek... Yaş almak... Durulmak, ama yerinde saymamak... Sadeleşmek... Böylesi iyi, hoş... Şükür ve minnet... Dileğim bu, herkes için de..." ifadelerini kullandı. İkilinin fotoğrafı kısa sürede sosyal medyada büyük beğeni aldı.

Dokuz yıl önce final yapan 'Doktorlar' dizisinde; Devrim Nas 'Doktor Arslan'ı ; Bekir Aksoy ise 'Doktor Suat' karakterini canlandırıyordu.

DEVRİM NAS KİMDİR?

Sevilen oyuncu Devrim Nas, 10 Ocak 1972 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Eğitimini Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı (Lisans ve Yüksek Lisans) Tiyatro Bölümü’nde tamamlamıştır. Pera Güzel Sanatlar Tiyatro Bölümü’nde bir süre eğitmenlik yapmıştır.

Ekranlara ilk kez Yaz Evi dizisi ile çıkan Devrim Nas; Osman Amcanın Elleri, Bizim Aile, Ruhsar, İkinci Bahar, Zeybek Ateşi, Melekler Adası, Sis Ve Gece, Doktorlar, Mavi Gözlü Dev, Ece, Makber, Karakol gibi yapımlarda rol almıştır.

Şimdilerde Kanal D ekranlarında yayınlanan Yeni Hayat dizisinde yer alan Devrim Nas, 1.91 metre boyunda, 83 kilo ve Oğlak burcudur.