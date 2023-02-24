Deyan Hristov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Deyan Hristov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Deyan Hristov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Deyan Hristov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Deyan Hristov 26 Şubat 1983 tarihinde Pavlikeni şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Деян Борисов Христов şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Deyan Hristov Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Deyan Hristov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Vitosha Bistritsa futbol takımında oynamaktadır. Vitosha Bistritsa takımına 1 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Deyan Hristov'nin Vitosha Bistritsa ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Deyan Hristov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Deyan Hristov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Deyan Hristov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Deyan Hristov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2002 yılında Etar

1 Temmuz 2003 yılında PFC Naftex

1 Ocak 2006 yılında Pomorie

30 Haziran 2006 yılında PFC Naftex

1 Temmuz 2006 yılında Chern. Burgas

1 Ocak 2007 yılında Svetkavitsa

1 Temmuz 2007 yılında PFC Naftex

1 Ağustos 2009 yılında Sliven

1 Ocak 2010 yılında Bnei Yehuda

1 Ocak 2011 yılında Kairat Almaty

1 Mart 2012 yılında Botev Plovdiv

1 Temmuz 2012 yılında Montana

1 Mart 2013 yılında Svetkavitsa

1 Temmuz 2013 yılında Neftochimik

1 Şubat 2014 yılında Spartak Varna

1 Ağustos 2014 yılında Chern. Burgas

1 Temmuz 2015 yılında Vereya

1 Ocak 2016 yılında S. Simitli

1 Temmuz 2016 yılında Sozopol

19 Temmuz 2017 yılında Lokomotiv GO

1 Temmuz 2018 yılında Neftochimik

8 Ağustos 2019 yılında Lokomotiv GO

14 Temmuz 2020 yılında Vitosha

30 Eylül 2020 yılında Sportist Svoge

1 Şubat 2022 yılında Vitosha

Deyan Hristov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Deyan Hristov şuan Vitosha Bistritsa takımında oynamakta ve 41 numaralı formayı giymektedir.

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