Deybi Flores kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Deybi Flores Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Deybi Flores adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Deybi Flores Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Deybi Flores 16 Haziran 1996 tarihinde San Pedro Sula şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Honduras uyrukludur.Gerçek adı da Deybi Aldair Flores Flores şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Deybi Flores Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TOP RADICAL SPORTS LLC yapmaktadır. Deybi Flores, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

MOL Fehérvár FC futbol takımında oynamaktadır. MOL Fehérvár FC takımına 25 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Deybi Flores'nin MOL Fehérvár FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Deybi Flores Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Deybi Flores isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Deybi Flores Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Deybi Flores futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

25 Şubat 2015 yılında Vancouver

31 Aralık 2015 yılında FC Motagua

1 Ocak 2016 yılında Vancouver

9 Ağustos 2016 yılında FC Motagua

31 Aralık 2016 yılında Vancouver

6 Temmuz 2017 yılında FC Motagua

30 Haziran 2018 yılında Vancouver

1 Temmuz 2018 yılında CD Olimpia

4 Ağustos 2021 yılında Panetolikos

25 Ocak 2023 yılında Fehérvár

Deybi Flores Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Deybi Flores şuan MOL Fehérvár FC takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

Deybi Flores Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Honduras takımında 20 numaralı formasıyla 16 Aralık 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 23 maçta 0 gol atmıştır.

Honduras U20 takımında 20 numaralı formasıyla 19 Ocak 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.