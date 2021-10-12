Deyi ne demek, TDK'ya göre Deyi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Deyi ne demek? Deyi TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi deyi kelimesi. Peki deyi ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre deyi nedir, deyi kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

DEYİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Deyi kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre deyi kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Dil, söz, işaret, mimik vb. anlatım araçlarının bütünü, logos

- Hristiyan felsefesinde Tanrı kelamını insanlara ulaştıran oğul, logos



DEYİ KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- ön deyi

