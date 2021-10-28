Deyim ne demek, TDK'ya göre Deyim kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Deyim ne demek? Deyim TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi deyim kelimesi. Peki deyim ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre deyim nedir, deyim kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

DEYİM NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Deyim kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre deyim kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Genellikle gerçek anlamından az çok ayrı, kendine özgü bir anlam taşıyan kalıplaşmış söz öbeği, tabir



DEYİM CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Bu deyim seni korkutmasın. Çünkü fazlasıyla basit bir şeyden bahsediyorum.



DEYİM KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- cebirsel deyim

