Deyyus ne demek, TDK'ya göre Deyyus kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Deyyus ne demek? Deyyus TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi deyyus kelimesi. Peki deyyus ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre deyyus nedir, deyyus kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

DEYYUS NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Deyyus kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Deyyus kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre deyyus kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Karısının veya kendisine çok yakın bir kadının iffetsizliğine göz yuman (kimse)

- (de'yyus) Bir sövgü sözü

