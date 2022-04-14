Dezenfeksiyon ne demek, TDK'ya göre Dezenfeksiyon kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Dezenfeksiyon ne demek? Dezenfeksiyon TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi dezenfeksiyon kelimesi. Peki dezenfeksiyon ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre dezenfeksiyon nedir, dezenfeksiyon kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

DEZENFEKSİYON NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Dezenfeksiyon kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Dezenfeksiyon kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre dezenfeksiyon kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Cansız yüzeylerdeki hastalık yapma özelliği olan bakteri, virüs, parazit gibi mikroorganizmaların kimyasal maddeler kullanılarak sayıca, türce azaltılması veya yok edilmesi işlemi

