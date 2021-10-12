Dezenfektan ne demek, TDK'ya göre Dezenfektan kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Dezenfektan ne demek? Dezenfektan TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi dezenfektan kelimesi. Peki dezenfektan ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre dezenfektan nedir, dezenfektan kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

DEZENFEKTAN NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Dezenfektan kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Dezenfektan kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre dezenfektan kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Mikrop kırma özelliği olan (madde)

