Dezenfekte ne demek, TDK'ya göre Dezenfekte kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Dezenfekte ne demek? Dezenfekte TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi dezenfekte kelimesi. Peki dezenfekte ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre dezenfekte nedir, dezenfekte kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

DEZENFEKTE NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Dezenfekte kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Dezenfekte kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre dezenfekte kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Mikroplardan temizlenmiş



DEZENFEKTE KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- dezenfekte etmek

