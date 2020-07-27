DGS sınav yerleri ne zaman açıklanır 2020? DGS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı 

DGS sınavına az bir süre kaldı. Sınava girecek olan adaylar DGS sınavına giriş belgelerini Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) üzerinden öğrenebilecek. Adaylar, 150 dakika sürecek olan sınava gelirken kimliklerini ve sınav giriş belgelerini yanlarında getirmek zorunda. Dikey Geçiş Sınavına katılacak olan adayların amaçları eğitimlerini 4 yıllık bir lisans eğitimiyle tamamlamak. İşte detaylar...

DGS SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANIR 2020?

DGS sınav yerlerinin ne zaman açıklanacağı ile ilgili henüz net bir açıklama yapılmadı. Adaylar bu belgelerini, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden, sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinden başlamak üzere edinebilecekler. Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile fotoğrafı bulunmaktadır.

ÖSYM AİS GİRİŞ EKRANI

DGS NE ZAMAN YAPILACAK?

Dikey Geçiş Sınavı 9 Ağustos 2020 tarihinde saat 10.15’te başlayacak.

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

150 dakika sürecek olan DGS sınavının sonuçları 9 Eylül'de açıklanacak.

DGS NEDİR?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS), 2000 yılından bu zamana kadar meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan öğrencilerin örgün öğretim lisans programlarına geçiş yapmaları için Dikey Geçiş Sınavı (DGS) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından her yıl Temmuz ya da Ağustos ayında yapılmakta olan sınavdır.