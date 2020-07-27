DGS bu yıl 9 Ağustos tarihinde uygulanacak. 2 yıllık eğitimlerini 4 yıllığa tamamlamak isteyen binlerce öğrenci DGS'nin yapılacağı tarihi beklemeye koyuldu. Sınava az bir süre kala sınav hakkında araştırmalar hız kazandı. Öğrenciler, 9 Ağustos günü DGS hakkında bilgi edinmek istiyor. İşte DGS sınavı ne zaman, saat kaçta başlayacak? sorularına yanıtlar haberimizde...

DGS NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Dikey Geçiş Sınavı 9 Ağustos 2020 günü yapılacak ve sınav 10.15'te başlayacak. Sınav 150 dakika sürecek. Adaylara sınavda sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi uygulanacak ve testte 120 soru yer alacak. Sınavda uygulanacak test, lisans öğrenimindeki başarıda etkili olan sayısal ve sözel içerikli akıl yürütme (muhakeme) becerilerinin ölçülmesini amaçlamakta.

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Binlerce adayın katılacağı ve 9 Ağustos'ta yapılacağı kesinleşen DGS'nin sonuçları ise 9 Eylül'de açıklanacak.

DGS NEDİR?

Dikey Geçiş Sınavı, 2000 yılından bu yana meslek yüksekokulları ile açıköğretim ön lisans programlarından mezun olan öğrencilerin örgün öğretim lisans programlarına geçiş yapmaları için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan sınavdır.

DGS’YE KİMLER GİREBİLİR?

DGS sınavına, bir ön lisans programlarından mezun adaylar başvurabileceği gibi, son sınıfta olup da staj dışındaki mezuniyet şartlarını yerine getirmiş olan adaylar da sınava başvurabilir.

DGS’DE KAÇ SORU VAR?

DGS 60 Sayısal (Matematik) ve 60 Sözel (Türkçe) olmak üzere toplam 120 sorudan oluşur.

DGS KONULARI NELERDİR?

DGS Türkçe, Matematik ve Geometri konuları aşağıdaki gibidir.

Sözel DGS Türkçe Konuları

Paragraf Yapısı

Paragrafta Anlam

Paragrafta Mantı

Cümle Çeşitleri

Cümlede Anlam

Sözcükte Anlam

Sözcük Türleri

Anlatım Bozukluğu

Sözel Mantık



Sayısal DGS Matematik Konuları

Sayılar

Rasyonel Sayılar

Bölme ve Bölünebilme

EBOB – EKOK

Asal Sayılar

Üslü Sayılar

Köklü İfadeler

Basit Eşitsizlikler

Oran – Orantı

Köklü İfadeler

Denklem Çözme

Mutlak Değer

Problemler

Çarpanlara Ayırma

Kümeler

Bağıntı ve Fonksiyonlar

Özdeşlikler

Kombinasyon, Permütasyon, Olasılık

Sayısal DGS Geometri Konuları

Açılar

Üçgenler

Çokgenler

Dörtgenler

Çember

Daire

Katı Cisimler

Analitik Geometri

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