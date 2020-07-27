DGS sınavı ne zaman, saat kaçta başlayacak?
İki yıllık eğitimlerini dört yıllığa tamamlamak isteyen adayların katılım sağladığı Dikey Geçiş Sınavı'na (DGS) sayılı günler kala ''DGS sınavı ne zaman, saat kaçta başlayacak?'' soruları merak edilmeye başlandı. İşte konuya ilişkin soruların yanıtlarını haberimizde bulabilirsiniz.
DGS bu yıl 9 Ağustos tarihinde uygulanacak. 2 yıllık eğitimlerini 4 yıllığa tamamlamak isteyen binlerce öğrenci DGS'nin yapılacağı tarihi beklemeye koyuldu. Sınava az bir süre kala sınav hakkında araştırmalar hız kazandı. Öğrenciler, 9 Ağustos günü DGS hakkında bilgi edinmek istiyor. İşte DGS sınavı ne zaman, saat kaçta başlayacak? sorularına yanıtlar haberimizde...
DGS NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
Dikey Geçiş Sınavı 9 Ağustos 2020 günü yapılacak ve sınav 10.15'te başlayacak. Sınav 150 dakika sürecek. Adaylara sınavda sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi uygulanacak ve testte 120 soru yer alacak. Sınavda uygulanacak test, lisans öğrenimindeki başarıda etkili olan sayısal ve sözel içerikli akıl yürütme (muhakeme) becerilerinin ölçülmesini amaçlamakta.
DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Binlerce adayın katılacağı ve 9 Ağustos'ta yapılacağı kesinleşen DGS'nin sonuçları ise 9 Eylül'de açıklanacak.
DGS NEDİR?
Dikey Geçiş Sınavı, 2000 yılından bu yana meslek yüksekokulları ile açıköğretim ön lisans programlarından mezun olan öğrencilerin örgün öğretim lisans programlarına geçiş yapmaları için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan sınavdır.
DGS’YE KİMLER GİREBİLİR?
DGS sınavına, bir ön lisans programlarından mezun adaylar başvurabileceği gibi, son sınıfta olup da staj dışındaki mezuniyet şartlarını yerine getirmiş olan adaylar da sınava başvurabilir.
DGS’DE KAÇ SORU VAR?
DGS 60 Sayısal (Matematik) ve 60 Sözel (Türkçe) olmak üzere toplam 120 sorudan oluşur.
DGS KONULARI NELERDİR?
DGS Türkçe, Matematik ve Geometri konuları aşağıdaki gibidir.
Sözel DGS Türkçe Konuları
Paragraf Yapısı
Paragrafta Anlam
Paragrafta Mantı
Cümle Çeşitleri
Cümlede Anlam
Sözcükte Anlam
Sözcük Türleri
Anlatım Bozukluğu
Sözel Mantık
Sayısal DGS Matematik Konuları
Sayılar
Rasyonel Sayılar
Bölme ve Bölünebilme
EBOB – EKOK
Asal Sayılar
Üslü Sayılar
Köklü İfadeler
Basit Eşitsizlikler
Oran – Orantı
Köklü İfadeler
Denklem Çözme
Mutlak Değer
Problemler
Çarpanlara Ayırma
Kümeler
Bağıntı ve Fonksiyonlar
Özdeşlikler
Kombinasyon, Permütasyon, Olasılık
Sayısal DGS Geometri Konuları
Açılar
Üçgenler
Çokgenler
Dörtgenler
Çember
Daire
Katı Cisimler
Analitik Geometri
DGS sınav yerleri açıklandı mı 2020? DGS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı