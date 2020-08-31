Dikey Geçiş Sınavı (DGS) bu yıl 9 Ağustos 2020 tarihinde gerçekleşti. Sayısal ve sözelden oluşan testleri çözen adaylardan başarılı olanlar sonuçların açıklanmasının hemen ardından tercihlerini yapacaklar. Yerleştirme sonuçları da ÖSYM’nin internet sayfasında yayımlanacak. Peki DGS sonuçları açıklandı mı? ÖSYM DGS sonuçları için tarih verdi.

DGS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre sonuçlar 9 Eylül 2020 tarihinde açıklanacak.

DGS SONUÇLARI 2020 SORGULAMA EKRANI

Sınav sonucunu öğrenebilmek için T.C. Kimlik Numaranız ile size özel belirlenen ÖSYM Aday Şifrenizi sisteme girmeniz yeterli olacaktır.

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

DGS tercihleri için henüz bir tarih bilgisi verilmedi. ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuza göre, Adaylar; sınav puanlarını öğrendikten sonra, tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden öğrenecekler.

DGS TERCİH ROBOTU

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DGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Adayların tercihlerini yaparken, tercih kılavuzundan yararlanmaları gerekiyor.

Tercihlerin doğru olarak yapılabilmesi için önce kılavuzdaki Tablo-2’nin dikkatlice incelenmesi gerekiyor. Bu tabloda, ön lisans programından mezun olunacak/olunan alan bulunarak hangi alanlardaki lisans

programlarının tercih edilebileceği belirlenecektir. Bunun dışındaki alanlardan yapılacak tercihler geçersiz sayılacak.

Tablo-1, dikey geçiş yapılabilecek lisans programlarının kodlarını, adlarını, kontenjanlarını, puan türünü,

öğretim süresini ve varsa koşullarını gösteriyor. Adayların, tercih etmek istedikleri Tablo-1’de yer alan lisans programlarının koşul ve açıklamalarını, tercihlerini sonlandırmadan önce dikkatlice incelemeleri gerekiyor.

ÖSYM, koşulları uygun olmayan programların tercih edilmemesi gerektiği konusunda adayları uyarıyor. Koşulları kendisine uymadığı hâlde tercih ettiği ve yerleştiği programla ilgili oluşabilecek sorunların sorumluluğu adaya aittir. Yerleştirme işleminde, yeterli puana sahip olunması koşuluyla tercih sırası önem kazanmaktadır.

Bu yüzden tercihler yapılırken eğitim görmek istenen programların en çok istenilenden başlanmak üzere sıralanması uygun bir yoldur. Adaylar dikey geçiş yapmak istedikleri yükseköğretim lisans programlarını istek sırasına göre ilgili alana yazacaklar. Bir aday yalnız mezun olduğu alan ile ilgili programlar arasından, koşulları karşılamak şartıyla, Tablo-1’den en çok 30 tercih yapabilecek. Tercihlerin tümünün kullanılması zorunlu değildir.

ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr/ internet adresindeki açıklamalar doğrultusunda tercih işlemi yapılmalı

ve tercih işlemi ekrandaki uyarılara göre sonlandırılmalıdır. Tercihlerin ÖSYM’ye ulaştığından emin olunması için ekranda “2020-DGS Tercihleriniz ÖSYM’ye bildirilmiştir.” ifadesi mutlaka görülmelidir.

Tercih bildirim işlemini tamamlayan adaylar, "Tercih Süresi" içerisinde https://ais.osym.gov.tr internet

adresinden tercihlerinde değişiklik yapabilecekler.

TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sonuçlar ÖSYM'nin aday işlemleri sayfasından yayımlanacak. Yerleştirme sonuçları açıklandığında aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada, ''İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Yükseköğretim programlarına yerleşen adayların yerleştirme sonuçları (engel bilgileri de dâhil), Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına (YÖK) ÖSYM tarafından elektronik ortamda iletilecektir.'' denildi.

TERCİH SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ