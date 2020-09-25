DGS taban tavan puanları ve boş kontenjanlar 2020

DGS taban puanlar ve kontenjanlar listesi, yerleştirme işlemlerinin başlamasıyla en çok araştırılan konuların başında gelmeye başladı. DGS tercih işlemleri 25 Eylül 2 Ekim tarihleri arasında yapılacak. ÖSYM DGS tercih kılavuzunu da yayımladı. DGS tercih kılavuzu ile birlikte üniversitelerin dikey geçiş bölümleri ve kontenjanları da belli oldu. İşte Merkezi yerleştirme ile dikey geçiş yapılacak programlar ile ön lisans mezuniyet alanlarına göre dikey geçiş yapılacak lisans programları hakkında detaylar...

DGS ÜNİVERSİTE TABAN TAVAN PUANLARI VE BOŞ KONTENJANLAR

Dikey geçiş yapılacak lisans bölümleri tercih kılavuzunun yayımlanması ile birlikte belli oldu. Aşağıda bulunan linklere tıklayarak, merkezi yerleştirme ile geçiş yapılacak bölümler ile ön lisans mezuniyet alanlarına göre dikey geçiş yapılacak lisans programlarına erişmek mümkün.

DGS TABAN PUANLAR VE KONTENJANLAR (MERKEZİ YERLEŞTİRME)

DGS TABAN PUANLAR VE KONTENJANLAR (ÖN LİSANS MEZUNİYET ALANLARINA GÖRE)

YERLEŞTİRME NASIL OLACAK?

Programlara yerleştirme işleminde puan en önemli rolü oynamaktadır. Örneğin T programını, aday A birinci tercihinde, aday B dördüncü tercihinde göstermiş olsun. Aday B'nin puanı aday A'dan yüksekse ve aday B ilk üç tercihine puanı yetmediği için yerleştirilmemiş ise T programına puanı daha yüksek olduğu için aday B yerleşecektir. Aynı programı tercih etmiş olan adayların 2020-DGS puanlarının eşit olması durumunda, daha büyük ağırlıkla katılan standart puanı yüksek olana (eşit ağırlıklı 2020-DGS puanında sayısal standart puanı yüksek olan), eşitlik yine sürdüğü takdirde ilgili ÖBP yüksek olana öncelik verilecektir. Eşitlik yine sürdüğü takdirde söz konusu programı daha üst tercihinde gösterene, eşitlik yine de sürdüğü takdirde doğum tarihi günümüze daha yakın (yaşı küçük) olana öncelik verilecektir.

DGS YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2020 DGS tercih sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. Öte yandan yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin internet sayfasında yayımlanacak, adaylara belge gönderilmeyecek.

DGS KAYITLARI NE ZAMAN?

2020-DGS kayıt hakları yalnız 2020-2021 öğretim yılı için geçerlidir. Bir yükseköğretim programına yerleşenler kayıt işlemleri için ilgili üniversiteye başvuracaklar.

ÖSYM'nin gerek yükseköğretim kurumlarındaki kayıt işlemleri gerekse yükseköğretim kurumları arasındaki yatay geçiş işlemleri ile hiçbir ilişkisi yoktur. Bu konudaki bütün başvuruların doğrudan ilgili yükseköğretim kurumlarına yapılması gerekiyor.

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