Diaa Lababidi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Diaa Lababidi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Diaa Lababidi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Diaa Lababidi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Diaa Lababidi 26 Temmuz 1992 tarihinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. İsrail uyrukludur.Gerçek adı da דיאא לבאבידי şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Diaa Lababidi Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hapoel Hadera futbol takımında oynamaktadır. Hapoel Hadera takımına 5 Eylül 2017 tarihinde katılmıştır. Diaa Lababidi'nin Hapoel Hadera ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Diaa Lababidi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Diaa Lababidi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Diaa Lababidi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Diaa Lababidi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Hapoel Acre

1 Temmuz 2013 yılında Beitar Nahariya

30 Haziran 2014 yılında Hapoel Acre

1 Temmuz 2014 yılında Hapoel Herzliya

30 Haziran 2015 yılında Hapoel Acre

1 Temmuz 2015 yılında Ironi Nesher

30 Haziran 2016 yılında Hapoel Acre

5 Eylül 2017 yılında Hapoel Hadera

Diaa Lababidi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Diaa Lababidi şuan Hapoel Hadera takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

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