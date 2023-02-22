Diadie Samassekou kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Diadie Samassekou Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Diadie Samassekou adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Diadie Samassekou Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Diadie Samassekou 11 Ocak 1996 tarihinde Bamako şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Mali uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Diadie Samassekou Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ROOF yapmaktadır. Diadie Samassekou, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Olimpiakos Pire futbol takımında oynamaktadır. Olimpiakos Pire takımına 15 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Diadie Samassekou'nin Olimpiakos Pire ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Diadie Samassekou Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/diadie_samassekou/

Haberin Devamı

http://www.facebook.com/Diadiesamassekou8/

Diadie Samassekou Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Diadie Samassekou isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 12.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 20.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Diadie Samassekou Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Diadie Samassekou futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Aralık 2013 yılında AS Real Bamako

17 Ağustos 2015 yılında FC Liefering

1 Temmuz 2016 yılında RB Salzburg

15 Ağustos 2019 yılında Hoffenheim

15 Eylül 2022 yılında Olimpiakos

30 Haziran 2023 yılında Hoffenheim

Diadie Samassekou Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Diadie Samassekou şuan Olimpiakos Pire takımında oynamakta ve 38 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Diadie Samassekou Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

JMG Academy Bamako (2009-2013)

Mali takımında 8 numaralı formasıyla 29 Haziran 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 27 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.