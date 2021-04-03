Diagne ve Okay Yokuşlu'lu West Bromwich Albion, Chelsea'ye sahayı dar etti: 5-2

Milli maç arasının ardından liglerde heyecan yeniden başlarken İngiltere Premier Lig'in 30.haftasında Chelsea, milli futbolcumuz Okay Yokuşlu ve Mbaye Diagne'nin formasını giydiği West Bromwich Albion ile Türkiye saati ile saat 14.30'da Stamford Bride stadyumunda başlayan maçta karşı karşıya geldi.

MAÇTA YAŞANANLAR

Mücadeleye iyi başlayan ve 29.dakikada Pulisic'in attığı golle 1-0 öne geçen Chelsea'da bu golden iki dakika sonra maçta 5.dakikanın ardından ikinci sarı kartını gören Thiago Silva takımını 10 kişi bıraktı.

Rakibinin 10 kişi kalmasıyla maça ağırlığını koyan West Bromwich Albion, Pereira'nın 45+2 ve 45+4.dakikada attığı gollerle ilk yarıyı 2-1 önde kapattı.

Maçın ikinci yarısında da rakibinin eksik kalmasını iyi değerlendiren Albion 63.dakikada Robinson ve 68.dakikada Diagne'nin attığı gollerle skoru 4-1 yaptı.

Daha sonra 71.dakikada sahneye çıkan Mason Mount attığı golle skoru 4- yaptı. Maç son anlarında sahneye çıkan Robinson 90+1.dakikada attığı golle skoru 5-2 yaptı.

OKAY VE DİAGNE 90 DAKİKA SÜRE ALDI

Maçta Okay Yokuşlu ve Diagne 90 dakika süre aldı.