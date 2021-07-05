Diagne Galatasaray'dan ayrılıyor

Cimbomda yolların ayrılmasına karar verilen Diagne ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Senegalli forvetin menajeri birkaç kulüple görüşme halinde olduğunu ve oyuncunun yakın zamanda bir takımla anlaşacağını Galatasaray yönetimine iletti.

Galatasaray ekibi maaş yükünden kurtulmanın yanı sıra bu oyuncudan bonservis ücreti gelmesini de bekliyor.

Geçtiğimiz sezonu kiralık olarak İngiltere'nin West Bromwich Albion takımında geçiren Mbaye Diagne çıktığı 16 maçta 3 gol 2 asistlik bir performans sergilemişti.