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Diagne'ye ceza geliyor! Uzun süredir tatildeydi

Yeni sezon hazırlıklarına 14 Haziran tarihinde başlayan Galatasaray Diagne'yi kampa davet etmişti. Ancak oyuncu "West Bromwich ile sözleşmem 30 Haziran'da bitiyor." diyerek çalışmalara katılmamıştı. Takıma dün katılan Diagne'ye yaptırım uygulanacağı ifade edildi.

Diagne'ye ceza geliyor! Uzun süredir tatildeydi

Galatasaray'ın 14 haziranda başladığı yeni sezon hazırlıklarına sözleşmesini bahane ederek katılmayan Mbaye Diagne, 1 Temmuz itibariyle de çalışmalara katılmamıştı.Galatasaray geç kalınan günler için tek tek tutanak tuttu. Dün itibariyle kampa giden oyuncuya 1 Temmuz ile 11 Temmuz tarihleri için ceza uygulanacağı ifade edildi.

Diagne'ye ceza geliyor! Uzun süredir tatildeydi

GALATASARAY MARŞI PAYLAŞTI

İstanbul'a dün gelen Mbaye Diagne, geldiği gün sosyal medya hesabından Galatasaray marşını paylaştı. Takıma bağlılığını ifade etmek isteyen oyuncuya Galatasaray yönetimi tolerans tanımayacak. Cezasnın kesin kararla uygulanacağı bildirildi.

Diagne'ye ceza geliyor! Uzun süredir tatildeydi

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