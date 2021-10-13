Dialkol ne demek, TDK'ya göre Dialkol kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Dialkol ne demek? Dialkol TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi dialkol kelimesi. Peki dialkol ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre dialkol nedir, dialkol kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

DİALKOL NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Dialkol kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Dialkol kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre dialkol kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Glikol

