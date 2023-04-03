Dialy Ndiaye kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dialy Ndiaye Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Dialy Ndiaye kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Dialy Ndiaye ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Dialy Ndiaye kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dialy Ndiaye Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dialy Ndiaye adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dialy Ndiaye Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dialy Ndiaye 4 Temmuz 1999 tarihinde Bignona şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Senegal uyrukludur.Gerçek adı da Dialy Kobaly Ndiaye şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dialy Ndiaye Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Wasserman yapmaktadır. Dialy Ndiaye, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Stade Reims B futbol takımında oynamaktadır. Stade Reims B takımına 2 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Dialy Ndiaye'nin Stade Reims B ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Dialy Ndiayeboyu ve yaşı kaç

Dialy Ndiaye Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dialy Ndiaye isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Dialy Ndiaye Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dialy Ndiaye futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Cayor Foot

2 Temmuz 2019 yılında Stade Reims B

1 Temmuz 2021 yılında US Boulogne

31 Ocak 2022 yılında Stade Reims B

Dialy Ndiaye kimdir

Dialy Ndiaye Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dialy Ndiaye şuan Stade Reims B takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Saltigués de Rufisque, Olympique de Ngor, Cayor Foot

Dialy Ndiaye Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Senegal U20 takımında 16 numaralı formasıyla 3 Şubat 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Dialy Ndiaye nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
O takımlar belli oldu! Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final maçları yarın başlıyor
O takımlar belli oldu! Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final maçları yarın başlıyor
Galatasaray’dan Lale Orta’ya istifa çağrısı, "Bir kulüp için değil, herkes için adalet!
Galatasaray’dan Lale Orta’ya istifa çağrısı, "Bir kulüp için değil, herkes için adalet!
Beşiktaş, Kadıköy'de 10 kişi kaldığı maçta Fenerbahçe'yi 4-2 yenerek tarih yazdı
Beşiktaş, Kadıköy'de 10 kişi kaldığı maçta Fenerbahçe'yi 4-2 yenerek tarih yazdı
Maç esnasında yönetici, hakeme kafa attı! Maç ertelendi!
Maç esnasında yönetici, hakeme kafa attı! Maç ertelendi!
Son Haberler
Surkhaykhan Abdullaev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Surkhaykhan Abdullaev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Surkhaykhan Abdullaev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Surkhaykhan Abdullaev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Sander Svela kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sander Svela Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Sander Svela kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sander Svela Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Fabijan Krivak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fabijan Krivak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Fabijan Krivak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fabijan Krivak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Miloje Jelenic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Miloje Jelenic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Miloje Jelenic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Miloje Jelenic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Max Verstappen Avustralya Grand Prix'in tozunu attı! Birincilik zirvesine tırmandı!
Max Verstappen Avustralya Grand Prix'in tozunu attı! Birincilik zirvesine tırmandı!
10 kişi kalmasına rağmen Pendikspor'u 4-2 yenen Samsunspor şampiyonluk havasına girdi
10 kişi kalmasına rağmen Pendikspor'u 4-2 yenen Samsunspor şampiyonluk havasına girdi
Pendikspor, 1O kişi kalan rakibi Samsunspor'a yenilmekten kurtulamadı
Pendikspor, 1O kişi kalan rakibi Samsunspor'a yenilmekten kurtulamadı
Çok Okunanlar
Rusya'da 6.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Rusya'da 6.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Kongo Cumhuriyeti'nde yeni bir toprak kayması! Çok sayıda kişi hayatını kaybetti!
Kongo Cumhuriyeti'nde yeni bir toprak kayması! Çok sayıda kişi hayatını kaybetti!
Bakan Nebati'den enflasyon açıklaması: "Enflasyonu tedrici ve kalıcı bir şekilde indireceğiz."
Bakan Nebati'den enflasyon açıklaması: "Enflasyonu tedrici ve kalıcı bir şekilde indireceğiz."
İspanya'da balıkçı teknesi battı! Ölü ve yaralılar var!
İspanya'da balıkçı teknesi battı! Ölü ve yaralılar var!
Fransa Futbol Federasyonu Müslüman futbolcuların oruç açmaları için ara verilmesini yasakladı!
Fransa Futbol Federasyonu Müslüman futbolcuların oruç açmaları için ara verilmesini yasakladı!
Spor Toto 1. Lig'de lider Samsun spor yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak karşılaşmada yarın Pendikspor'u misafir edecek
Spor Toto 1. Lig'de lider Samsun spor yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak karşılaşmada yarın Pendikspor'u misafir edecek
Depremzede güreşçi Havva Duran, doğup büyüdüğü Hatay için mücadele edecek
Depremzede güreşçi Havva Duran, doğup büyüdüğü Hatay için mücadele edecek
Yorumlananlar
Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz ile skandal paylaşım yapmıştı! Çalıştığı kurum bakın neresi çıktı!
Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz ile skandal paylaşım yapmıştı! Çalıştığı kurum bakın neresi çıktı!
Terörist PKK elebaşı Sabrı Ok, “Birçok devlet ve yabancı güç ateşkes yapmamızı istedi ve yaptık"
Terörist PKK elebaşı Sabrı Ok, “Birçok devlet ve yabancı güç ateşkes yapmamızı istedi ve yaptık"
Kılıçdaroğlu İnce ile görüştü: Hoş Geldin, güle güle!
Kılıçdaroğlu İnce ile görüştü: Hoş Geldin, güle güle!
Trafikte bunu yapan sürücüler 2.686 TL ceza ödüyor! Aman dikkat! Trafik memurları uyarıyor
Trafikte bunu yapan sürücüler 2.686 TL ceza ödüyor! Aman dikkat! Trafik memurları uyarıyor