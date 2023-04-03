Dialy Ndiaye kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dialy Ndiaye Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dialy Ndiaye adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dialy Ndiaye Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dialy Ndiaye 4 Temmuz 1999 tarihinde Bignona şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Senegal uyrukludur.Gerçek adı da Dialy Kobaly Ndiaye şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dialy Ndiaye Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Wasserman yapmaktadır. Dialy Ndiaye, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Stade Reims B futbol takımında oynamaktadır. Stade Reims B takımına 2 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Dialy Ndiaye'nin Stade Reims B ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Dialy Ndiaye Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dialy Ndiaye isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dialy Ndiaye Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dialy Ndiaye futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Cayor Foot

2 Temmuz 2019 yılında Stade Reims B

1 Temmuz 2021 yılında US Boulogne

31 Ocak 2022 yılında Stade Reims B

Dialy Ndiaye Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dialy Ndiaye şuan Stade Reims B takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dialy Ndiaye Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Saltigués de Rufisque, Olympique de Ngor, Cayor Foot

Senegal U20 takımında 16 numaralı formasıyla 3 Şubat 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

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