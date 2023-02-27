Diar Halili kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Diar Halili Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Diar Halili adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Diar Halili Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Diar Halili 2 Temmuz 2003 tarihinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Kosova uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Diar Halili Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Diar Halili, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Prishtina futbol takımında oynamaktadır. FC Prishtina takımına 2 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Diar Halili'nin FC Prishtina ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Diar Halili Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Diar Halili isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Diar Halili Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Diar Halili futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

19 Eylül 2020 yılında FC Besa

18 Eylül 2021 yılında FC Porto U19

30 Haziran 2022 yılında FC Besa

2 Şubat 2023 yılında FC Prishtina

Diar Halili Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Diar Halili şuan FC Prishtina takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Diar Halili Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Kosova U19 takımında 5 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Kosova U17 takımında 4 numaralı formasıyla 9 Ekim 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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