Diba ne demek, TDK'ya göre Diba kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Diba ne demek? Diba TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi diba kelimesi. Peki diba ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre diba nedir, diba kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

DİBA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Diba kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Diba kelimesi Farsça kökenlidir.

TDK'ya göre diba kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Altın ve gümüş işlemeli bir tür ipek kumaş

