Diby Keita kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Diby Keita Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Diby Keita adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Diby Keita Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Diby Keita 8 Temmuz 2003 tarihinde Toledo şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Mali,İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Diby Keita Kone şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Diby Keita Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Base Ltd yapmaktadır. Diby Keita, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Olimpiakos Pire B futbol takımında oynamaktadır. Olimpiakos Pire B takımına 31 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Diby Keita'nin Olimpiakos Pire B ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.
Diby Keita Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Diby Keita futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2016 yılında R.Madridtabfutb
1 Temmuz 2019 yılında Real Madrid U17
1 Temmuz 2020 yılında Real Madrid U18
1 Temmuz 2021 yılında Real Madrid U19
31 Ocak 2022 yılında Olimpiakos B
Diby Keita Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Diby Keita şuan Olimpiakos Pire B takımında oynamakta ve 85 numaralı formayı giymektedir.
Diby Keita Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Mali U20 takımında 23 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.
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