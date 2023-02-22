Diby Keita kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Diby Keita Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Diby Keita kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Diby Keita ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.