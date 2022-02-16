Dicle Canova kimdir? Kaç yaşında, nereli? Dicle Canova'nın biyografisi

Televizyon programı sunucusu Dicle Canova oldukça merak ediliyor. 'Dicle Canova kimdir? Kaç yaşında, nereli?' başlıklı aramalar gerçekleştiriliyor. Bu bağlamda, Dicle Canova kimdir? Kaç yaşında, nereli? İşte Dicle Canova'nın biyografisi...

DİCLE CANOVA KİMDİR?

Gazeteci, TV programı sunucusu, CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Dicle Canova 1971 yılında Kıbrıs'ın Baf şehrinde doğdu. Lise eğitimini Kıbrıs'ta tamamladı. 1989-1993 yılları arasında Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon Bölümü'nde okudu.

Haberciliğe üniversite eğitimi sürerken TRT Radyo Haber'de başladı. Ardından 1995 yılında TGRT Televizyonu'nda önce Cumhurbaşkanlığı sonra da ANAP ve Başbakanlık muhabirliği yaptı. 1996 yılında Almanya-Hamburg Stüdyoları'nda meslek içi eğitim kurslarına katıldı, televizyon yayıncılığı konusunda sertifika aldı.

1998'de BRT'ye oradan da 1999'da CNN TÜRK'e transfer oldu. ANAP ve Parlamento muhabirliği yaptı. 2002 seçiminin ardından siyasi muhabirliğine bir de eğitim alanı eklendi. Kız çocuklarının okullu olması için başlatılan 'Haydi Kızlar Okula' kampanyasının gönüllü takipçisi oldu. Eğitim Haberciliği dalında iki ayrı ödül aldı. 2007 yılından itibare Ankara Haber Editörü olarak görev yapan Canova, 2018’de yılı itibarıyla CNN TÜRK Ankara Temsilcisi oldu.

Canova, işten vakit bulduğu zamanlarda mutfakta vakit geçirmeyi seviyor ve yemek yapmak, pasta börek pişirmek günlük sorunlardan uzaklaşmasını sağlıyor. Aynı zamanda iyi bir sinema takipçisi. Osmanlı'dan Cumhuriyet'e geçiş dönemine ilişkin biyografi niteliğindeki kitaplar özel ilgi alanı.