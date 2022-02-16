Fruktoz ne demek, TDK'ya göre Fruktoz kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Genel Alan Sorumlusu Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıCHP'li gruptan Haberci Gazetesi'ne çirkin saldırı! Gazete binasına yumurta, bağlı boya ve yem attılar!Survivor Allstar'da 'Aşk' üçgeni! Açık açık sevgililer gününü kutladı, ardından kaos çıktı! Mert Öcal'ın dışardaki sevgilisi ihanete uğradığını ekranlardan öğrendi!Ayrıldıkları iddia edilen Alina Boz ve Mithat Can Özer çiftinden şaşırtan gelişme! Sezen Aksu müstakbel gelininin bu kararına ne tepki verecek?Murat Çelik kimdir? Kaç yaşında, nereli? Murat Çelik'in biyografisiDicle Canova kimdir? Kaç yaşında, nereli? Dicle Canova'nın biyografisiEdepten bahseden Orhan Gencebay'ın Hülya Avşar'la olan skandal görüntüleri gündeme geldi! "Arşiv unutmaz"Makbule Karabudak kimdir? Survivor Mert Öcal ve Makbule Karabudak ilişkisi gerçek mi? İkilinin aşkı nasıl ortaya çıktı?Oksiyür ne demek, TDK'ya göre Oksiyür kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?
İstanbul10 °C
  1. HABERLER
  2. BİYOGRAFİ
  3. Dicle Canova kimdir? Kaç yaşında, nereli? Dicle Canova'nın biyografisi

Dicle Canova kimdir? Kaç yaşında, nereli? Dicle Canova'nın biyografisi

CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Dicle Canova'nın biyografisi merak ediliyor. Peki, Dicle Canova kimdir? Kaç yaşında, nereli? İşte Dicle Canova'nın biyografisi...

Dicle Canova kimdir? Kaç yaşında, nereli? Dicle Canova'nın biyografisi

Televizyon programı sunucusu Dicle Canova oldukça merak ediliyor. 'Dicle Canova kimdir? Kaç yaşında, nereli?' başlıklı aramalar gerçekleştiriliyor. Bu bağlamda, Dicle Canova kimdir? Kaç yaşında, nereli? İşte Dicle Canova'nın biyografisi...

Dicle Canova kimdir? Kaç yaşında, nereli? Dicle Canova'nın biyografisi

DİCLE CANOVA KİMDİR? 

Gazeteci, TV programı sunucusu, CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Dicle Canova 1971 yılında Kıbrıs'ın Baf şehrinde doğdu. Lise eğitimini Kıbrıs'ta tamamladı. 1989-1993 yılları arasında Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon Bölümü'nde okudu.

Haberciliğe üniversite eğitimi sürerken TRT Radyo Haber'de başladı. Ardından 1995 yılında TGRT Televizyonu'nda önce Cumhurbaşkanlığı sonra da ANAP ve Başbakanlık muhabirliği yaptı. 1996 yılında Almanya-Hamburg Stüdyoları'nda meslek içi eğitim kurslarına katıldı, televizyon yayıncılığı konusunda sertifika aldı.

Dicle Canova kimdir? Kaç yaşında, nereli? Dicle Canova'nın biyografisi

1998'de BRT'ye oradan da 1999'da CNN TÜRK'e transfer oldu. ANAP ve Parlamento muhabirliği yaptı. 2002 seçiminin ardından siyasi muhabirliğine bir de eğitim alanı eklendi. Kız çocuklarının okullu olması  için başlatılan 'Haydi Kızlar Okula' kampanyasının gönüllü  takipçisi oldu. Eğitim Haberciliği dalında iki ayrı ödül aldı. 2007 yılından itibare Ankara Haber Editörü olarak görev yapan Canova, 2018’de yılı itibarıyla CNN TÜRK Ankara Temsilcisi oldu.

Dicle Canova kimdir? Kaç yaşında, nereli? Dicle Canova'nın biyografisi

Canova, işten vakit bulduğu zamanlarda mutfakta vakit geçirmeyi seviyor ve yemek yapmak, pasta börek pişirmek günlük sorunlardan uzaklaşmasını sağlıyor. Aynı zamanda iyi bir sinema takipçisi. Osmanlı'dan Cumhuriyet'e geçiş  dönemine ilişkin biyografi niteliğindeki kitaplar özel ilgi alanı. 

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT