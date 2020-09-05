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Dicle Nehri'nde kaybolmuştu! Cansız bedenine 4 gün sonra ulaşıldı

15 yaşındaki Suriye Uyruklu Rabia Elhamşo'nun, 4 gün önce dengesini kaybetmesi sonucu düştüğü Dicle Nehri'nde cansız bedenine ulaşıldı.

Dicle Nehri'nde kaybolmuştu! Cansız bedenine 4 gün sonra ulaşıldı

1 Eylül'de Sur ilçesinde, 15 yaşındaki Suriye Uyruklu Rabia Elhamşo, Dicle Nehri kenarında dengesini kaybederek suya düşüp akıntıya kapılarak kayboldu.

Olayın ardından bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma, itfaiye, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi su altı arama kurtarma ile polis ekipleri sevk edildi. Arama kurtarma ekiplerinin yapmış olduğu çalışmaların ardından talihsiz kızın cansız bedeni, 4 gün sonra kaybolduğu yerin 3 kilometre uzağında bulundu. Elhamşo'nun cenazesi yapılan otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilerek defnedildi.

Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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