Didaktik ne demek, TDK'ya göre Didaktik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Didaktik ne demek? Didaktik TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi didaktik kelimesi. Peki didaktik ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre didaktik nedir, didaktik kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

DİDAKTİK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Didaktik kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Didaktik kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre didaktik kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Öğretici

- Öğretim yöntemlerini ele alan bilgi, öğretim bilgisi



DİDAKTİK CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Didaktik bir eser.

