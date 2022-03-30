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Didem Arslan Yılmaz'a takipsizlik kararı çıktı!

Didem Arslan Yılmaz programında Kürtçe konuşan kadını yayından almıştı! Hakkındaki suç duyurusuna takipsizlik kararı çıktı!

Didem Arslan Yılmaz'a takipsizlik kararı çıktı!

Show TV'de yayınlanan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programında Kürtçe konuşan konuğunu Kürtçe hakaret etti gerekçesiyle yayından alan Didem Arslan Yılmaz hakkında Van Barosu suç duyurusunda bulunmuştu.

Didem Arslan Yılmaz'a takipsizlik kararı çıktı!

Programında "Hayır hayır Türkan Hanım, bizim de anlamamız lazım. Türkan hanımı hattan alalım. Kızlara hakaret edemez böyle de konuşamaz, biraz da anlarım ben Kürtçeden kesinlikle olmaz. Halayla konuşun doğru düzgün Türkçe konuşsa anlayacağız. Burası Türkiye Cumhuriyeti yani. O dili bilmiyoruz, bilsek anlayacağız da konuşacağız da. Bilmiyorum” ifadelerini kullanan Didem Arslan Yılmaz hakkındaki suç duyurusuna takipsizlik kararı çıktı.  

Didem Arslan Yılmaz'a takipsizlik kararı çıktı!

Van Barosu Dil Komisyonu tarafından yapılan suç duyurusu: “Sunucu, sanki Türkiye Cumhuriyeti'nde Türkçe dışında başka bir dil konuşmanın yasak olduğunu, başka ırka mensup kişilerin başka dili konuşmasının suç olduğunu ve bunun bir bedeli olduğunu ima etmiştir. Savcılığınızca yapılacak soruşturma çerçevesinde de görüleceği üzere şüphelinin basın yoluyla alenen bir ırkı, bir dili aşağıladığı hatta hor gördüğü açığa kavuşacaktır. Şüphelinin Kürtçeye olan nefretinden sonra hem sosyal anlamda hem de sosyal medya mecralarında binlerce kişi bu nefret söylemine tepki göstermiştir. Ulusal anlamda büyük bir tepki karşılık bulması ve genelde Kürtçeye, özelde ise Kürt halkına karşı nefret söylemi nedeniyle savcılığınızca resen yapılacak soruşturma çerçevesinde şüphelinin cezalandırılmasını talep ediyoruz.”

Didem Arslan Yılmaz'a takipsizlik kararı çıktı!

Bölge Gündem Editör Ekibi
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