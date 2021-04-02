Didem Aslanla Asla Vazgeçme Programı’nda akıllara durgunluk veren olay!
Show TV ekranlarında izleyici ile buluşan Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme programında yine ilginç konular gündeme getirildi. İddialara göre ortada kaynının oğluna kaçan kayıp bir gelin var. Ortaya atılan iddiaları duyanlar kulaklarına inanamıyor.
Yeni sezonda Show TV ekranlarında yayın hayatına başlayan Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme programı çarpıcı konu ve konuklarıyla gündemde. Oldukça ilginç ve karışık olayların işlendiği programda ortaya atılan izleyenlerin ağızlarını açık bırakıyor. Format gereği suçlu ve mağdurların yüzleştiği programın, yeni bölümleri merakla bekleniyor.
KAYNININ OĞLUNA KAÇTI İDDİASI
Oldukça ses getiren programda kaçan bir gelin gündemdeydi. Ayrıca, ortada babası belli olmayan bir çocuk var. Tartışmalar ise ağızları açıklarda bırakıyor. İddialara göre gelin kaynının oğluna kaçtı. Suçlanan gelin kaynının oğlundan çocuk yaptı.
"DOLANDIRICILIK İDDİASI"
Öte yandan programa katılan ismini vermek istemeyen bir izleyici, kayıp olan Aysel ve Menderes’i tanıdığını iddia ederek şaşırtan açıklamalarda bulundu. İzleyici, “Beni, zor durumdayız diyerek kandırdılar. Ben esnaflık yapıyorum. Dükkanımdan yüklü miktarda alışveriş yaptılar. Paramı ödemiyorlar, dolandırıldım.” dedi. İzleyici sözlerinin devamında söz konusu şahısların bu şekilde esnafları kandırarak dolandırdıklarını iddia etti.