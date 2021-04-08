Didem Madak neden, nasıl öldü? Didem Madak'ın kitapları , en güzel şiirleri, sözleri

Henüz 13 yaşında iken annesini kaybeden Didem Madak, teyzesinin kendisine hediye ettiği el yazması bir şiir defteri ile şiir yazmaya başlamıştır. Annesini kaybettiği yıllar onu şiire iten temel sebeptir. Ardından çektiği zorlukları, babasının başkasıyla evlendikten sonra arasına ördüğü duvarı ve diğer bir çok şeyi kağıda dökmüştür. Peki Didem Madak neden öldü? Didem Madak'ın kitapları , en güzel şiirleri, sözleri...

DİDEM MADAK NEDEN, NASIL ÖLDÜ?

8 Nisan 1970 tarihinde İzmir'de dünyaya gelen Didem Madak, annesi Füsun'u beyin kanserinden kaybetti. Babası başka kadınla evlendikten sonra Didem Madak'ta okuduğu Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tanıştığı kişi ile evlendi ve doğan kızına annesinin adını verdi. Daha sonra eşinden boşanan Madak geçim sıkıntısını nedeniyle zor günler geçirdi.

90 kuşağının en iyi şairleri arasında olan Didem Madak, 24 Temmuz 2011 tarihinde kalın bağırsak kanseri nedeniyle hayatını kaybetti. Cenazesi ise Edirnekapı Mısır Tarlası Mezarlığına defnedildi.

Didem Madak kimdir? Didem Madak şiirleri, sözleri resimli

Didem Madak'ın kızı Füsun

DİDEM MADAK'IN KİTAPLARI, EN GÜZEL ŞİİRLERİ, SÖZLERİ

Didem Madak yaşamı boyunca üç kitap yazmıştır

Bunlar;

Grapon Kağıtları, 2000

Ah’lar Ağacı, 2002

Pulbiber Mahallesi, 2007

İşte şiirlerinden alıntılar;

Saçlarımın ucundan başlıyor artık kırılma

Kelimelerin tadına bakıyorum

Zehrinden korktuğum acı kelimeler yutuyorum yanlışlıkla.

Kahverengi bir delik açıyor sayfanın ortasında

Elimde tuttuğum sigara

Ucu olmayan dize yakışıyor şiire.

İç ses, diye söylendim

Ve ah dedim sonra,

Böyle ah demeyi beli bükük bir ahlat ağacından öğrendim.

Vasiyetimdir:

En güçlülerden seçilsin

Beni taşıyacak olanlar.

Ahtım olsun,

Yükleri ağırlaşsın diye iyice,

Tabutumun içinde tepineceğim.

Cesaretim bir süredir gözaltında

İhzar müzekkeremi kendim yazdım

Tehlikeli sayılmam artık.

Kalbimi kalın bir kitabın arasında kuruttum

Onu orada

Beş parmaklı bir çınar yaprağı gibi unuttum.

Biri başımdan aşağı pırıltılarla dolu bir sözlüğü boşaltmış gibi

Beni sevince kıpırdayan her şiiri

Kahverengi bir çaydanlıkta saklıyorum.

Keşke yağmura biraz daha yakın dursan

Kedilerin gıdılarına dokunsan

Keşke biraz illegal olsan Aylâ Abla.

Hayatıma kâkül kessem, cinayetler işlesem

Bana yakışır mı Aylâ Abla?

Sonra gittin.

Birlikte kışlıkları naftalinleyecektik.

Bıçağın ucuyla kazımak aşkı fazla kızardığında.

Söyleyin ateşe,

Ruhunu üflemesin benden gayrısına.

Çiçek silindi bu sabah ellerimi yıkadığımda

''Ellerim bomboş...''

Kötü şiilerden koru beni Tanrım

Amin!

Hayata söyleyin bundan sonra gitsin

Anlamını masallarda arasın

Hay!

Ben sizin ruhunuza çiçek aşısı yapayım

da çiçekler açsın ruhunuz.

Neden sen böyle çocukluk resmiydin kalbim?

Kendime alıştım bodrum katlarında

Artık bir karanlık bağımlısıyım.

Kezzap attı yüzüme sokak lambaları

Tenekeden bir aydınlıkla kestim

Hayatla ilgili bütün bağlarımı

Hazırım ben

Bir anne ismine bağlamayı her şeyi:

Füsun...

Kurşun kalemin hatrına beni anla

Razıyım uçsun bu şiir silgi tozlarının kanatlarında.

Toprağın seviyesine ineceğim

Anlamalı beni mezarım da

Bir uyağa takıldım, düşmeye razıyım

Artık beni anla.

Arsenik ses renkleri ecza dolabında saklambaç oynarken

Yaraların sarılmayan kısmında patlardı flaşlar.

Tilkilerimin kuyrukları birbirine değiyor

Kısa devre aralarında yaşıyordum.

Gözyaşlarım bitse tesbih tanelerim vardı

Tesbih tanelerim bitse gözyaşlarım...

Saydım, insanın doksan dokuz tane yalnızlığı vardı.

Aşk diyorsunuz ya

Ben istemenin Allahını bilirim bayım!

Ruhumu gömdüğüm yer hâlâ belli.

Güneşi özledim, sonra seni

Keşke gölgesine razı bir fesleğen olaydım.

Ama yazgısını yaldızlı çokomel kâğıtları gibi,

Tırnaklarıyla düzeltemiyor insan.

Yıllarca biriktirdim

Rengârenk çokomel kâğıtlarını kitap aralarında.

Aşık olduğumda,

Çikolata kokardı kırmızı yazgım.

Bir boş beşik hikâyesinin olmayan çocuğuyum.

Kanadı kırılan kartal da benim beddua etsem.

Bir ağıt olarak yak beni Allahım

Parmaklarına kına olayım hayatın.

Affet bu siyah ve transparan duayı.

Ben zaten gecenin arka cebinde falçatayım.

Ah Pollyanna,

İçimde sanki hep aynı şarkıyı çalan bir laterna:

Cancağızım basma perdeme bir çiçek de sen olsaydın

Kaçarken yangın merdivenlerine

Keşke grapon kâğıtları assaydın.

On dört yaşındaydı ruhum bayım

Bir mermer masanın soğukluğunda yaşlandı.

Protez bacaklar taktılar ruhuma ince ve beyaz

Gıcırdıya gıcırdıya dolaştım şehri.

Protez bacaklarıma bile ıslık çaldılar.

Çiçekli şiirler yazmama kızıyorsunuz bayım

Bilmiyorsunuz darmadağın gövdemi

Çiçekli perdelerin arkasında saklıyorum.

Şimdi 128 harfli bir şiir var karnımda

Satırlar artık bomboş

Karnımda hissiz bir şiir var

İçimde durmadan bölünen şiirler

Birlikte yok olacağımız şiirler

Birlikte unutulacağımız şiirler

Hiç borcu olmamış şiirler

Ve bu yüzden çok acıyan şiirler...

