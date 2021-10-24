Türkiye Gazeteciler Federasyonu'nda genel başkan yeniden Yılmaz Karaca!Cari Ücret ne demek, TDK'ya göre Cari Ücret kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Bilgisayar Donanım / Teknolojisi Teknikeri Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanlarıBakan Hulusi Akar bedelli askerlikten kaç milletvekilinin yararlandığını açıkladıDidem soydan: "Çok aşığım, gözüm başkasını görmüyor" demişti! Burak Deniz ile ilişkisi bitti!İstanbul elektrik kesintisi olan yerler! AYEDAŞ 24 Ekim 2021 elektrik kesintisi sorgulamaKoronavirüs geçilse de dertleri bitmiyor! Atlatan kişilerin aylar sonra yakalandığı hastalık tespit edildi!BEDAŞ elektrik kesintisi İstanbul 24 Ekim 2021Marsıvan Ayısı ne demek, TDK'ya göre Marsıvan Ayısı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Konser sonrasında yumruk yumruğa kavga! Serdar Ortaç'ın konserinde ortalık karıştı!
İstanbul15 °C
  1. HABERLER
  2. MAGAZİN
  3. Didem soydan: "Çok aşığım, gözüm başkasını görmüyor" demişti! Burak Deniz ile ilişkisi bitti!

Didem soydan: "Çok aşığım, gözüm başkasını görmüyor" demişti! Burak Deniz ile ilişkisi bitti!

Ünlü oyuncu Burak Deniz ile manken Didem Soydan, yaklaşık iki yıldır süren birlikteliklerini noktalama aşamasına geldiler. Soydan, geçtiğimiz günlerde, katıldığı programda "Çok aşığım ve gözüm gerçekten de başkasını görmüyor" açıklaması yapmıştı.

Didem soydan: "Çok aşığım, gözüm başkasını görmüyor" demişti! Burak Deniz ile ilişkisi bitti!

Burak Deniz ile Didem Soydan'ın ayrılık haberi gündemi sarstı. Geçtiğimiz yılın Eylül ayından beri birliktelikleri süren çift, ilişkilerini noktaladı.
 

BİRBİRLERİNİ SİLDİLER

Final yapan 'Maraşlı' dizisinde rol alan Deniz ile Soydan, ayrılık sonrası sosyal medya hesaplarından birbirlerini takip etmeyi bıraktı. İkilinin ayrılık nedeni ise merak konusu oldu.

Daha önce de ikili hakkında ayrılık iddiası ortaya atılmış, çift ise, paylaştıkları bu fotoğrafla haberleri yalanlamıştı. Fakat bu kez iddialar karşısında ikili sessizliklerini bozmadı.

Didem soydan: Çok aşığım, gözüm başkasını görmüyor demişti! Burak Deniz ile ilişkisi bitti!

"ÇOK AŞIĞIM"

Geçtiğimiz aylarda konuk olduğu bir programa açıklamalarda bulunan Didem Soydan, "İngiliz oyuncu Tom Hardy ile aynı asansörde kalmak ister miydin?" sorusuna, "Bir şey itiraf edeceğim; hayranıyım ama şu an çok aşığım ve gözüm gerçekten de başkasını görmüyor" yanıtını vermişti.

Didem soydan: Çok aşığım, gözüm başkasını görmüyor demişti! Burak Deniz ile ilişkisi bitti!

"FOTOĞRAFLARIMI YORUMA KAPALI TUTUYORUM"

Soydan, "Sosyal medyada olumsuz yorumlar yapılıyor, bunlardan hiç rahatsız oluyor musunuz?" sorusunu da "Altı yıldır fotoğraflarımı yoruma kapalı tutuyorum. O yüzden kimin ne dediğinin benim için hiçbir önemi yok" şeklinde yanıtladı.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT