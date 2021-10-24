Didem soydan: "Çok aşığım, gözüm başkasını görmüyor" demişti! Burak Deniz ile ilişkisi bitti!

Burak Deniz ile Didem Soydan'ın ayrılık haberi gündemi sarstı. Geçtiğimiz yılın Eylül ayından beri birliktelikleri süren çift, ilişkilerini noktaladı.



BİRBİRLERİNİ SİLDİLER

Final yapan 'Maraşlı' dizisinde rol alan Deniz ile Soydan, ayrılık sonrası sosyal medya hesaplarından birbirlerini takip etmeyi bıraktı. İkilinin ayrılık nedeni ise merak konusu oldu.

Daha önce de ikili hakkında ayrılık iddiası ortaya atılmış, çift ise, paylaştıkları bu fotoğrafla haberleri yalanlamıştı. Fakat bu kez iddialar karşısında ikili sessizliklerini bozmadı.

"ÇOK AŞIĞIM"

Geçtiğimiz aylarda konuk olduğu bir programa açıklamalarda bulunan Didem Soydan, "İngiliz oyuncu Tom Hardy ile aynı asansörde kalmak ister miydin?" sorusuna, "Bir şey itiraf edeceğim; hayranıyım ama şu an çok aşığım ve gözüm gerçekten de başkasını görmüyor" yanıtını vermişti.

"FOTOĞRAFLARIMI YORUMA KAPALI TUTUYORUM"

Soydan, "Sosyal medyada olumsuz yorumlar yapılıyor, bunlardan hiç rahatsız oluyor musunuz?" sorusunu da "Altı yıldır fotoğraflarımı yoruma kapalı tutuyorum. O yüzden kimin ne dediğinin benim için hiçbir önemi yok" şeklinde yanıtladı.