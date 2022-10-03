Didem Soydan sarı saçlarına veda ederek imaj değiştirdi! Görenler tanımakta güçlük çekti

Didem Soydan alışılmışın dışına çıktı. Sarı saçlarını koyu renge boyatarak imajını yeniledi. Magazin dünyasında Cinsellik konusunda yaptığı açıklamalarla adından sıkça söz ettiren Didem Soydan bu kez de yeni imajıyla adından söz ettirdi.
Kahverengine boyattığı saçlarını sosyal medya hesabından paylaşarak takipçilerinin beğenisine sundu. Yeni imajıyla bambaşka biri oldu.
İMAJINI YENİLEDİ BAMBAŞKA BİRİ OLDU
Burak Deniz ve Nilperi Şahinkaya arasında geçen zor günleri atlatan Didem Soydan imajını yenileyerek adından söz ettirip gündem oldu.
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