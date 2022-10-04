Ünlü müzisyen sahnedeyken fenalaştı, hayranları önünde hayatını kaybetti!

Dağılan Almaferte grubunun eski davulcusu müzisyen Bin Valencia, ailesi ile kurmuş olduğu grubunun konseri sırasında hayatını kaybetti.

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Ünlü müzisyen sahnedeyken fenalaştı, hayranları önünde hayatını kaybetti!

Dünyaca ünlü müzik grubu Almaferte'nin eski davulcusu olan müzisyen Bin Valencia, 2011'de eşi ve iki çocuğu ile birlikte kurduğu yeni müzik grubu Sirio ile La Quadra Rock Club'da konser verdiği sırada hayatını kaybetti.

Ünlü müzisyen sahnedeyken fenalaştı, hayranları önünde hayatını kaybetti!

"KALP KRİZİ OLABİLİR"

Sahnede yere yığılan müzisyenin ölüm nedeni hakkında net bir bilgi olmasa da kalp krizinden dolayı vefat ettiği iddiaları güçlendi. Meslektaşları da Valencia'nın kalp krizinden dolayı vefat ettiğini söylüyor olsa da, kesin ölüm nedeni yapılan otopsinin ardından netleşecek.

Sanatçının vefat haberi duyurulduğunda hayranları yasa boğuldu.

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