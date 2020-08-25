Didem Uzel: "Allah ABD'de acile düşürmesin!"

Uzun bir süredir yaşamını ABD'nin Miami şehrinde devam ettiren Didem Uzel, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgınında ABD'nin sağlık hizmetine isyan etti. Demirören Haber Ajansı’na (DHA) konuşan ünlü oyuncu, “Malum bütün dünyada salgın var ABD dünyanın merkezi. Haziran itibariyle bizim oradaki bütün arkadaşlarımız Türkiye’ye dönmüştü. Biz seyahat etmekten korktuk. İstanbul ve yazlık yerlerde herkes akın etmesi de korkutuyor. İlk olarak bekleyip, görmek istedik ve Türkiye’de her şey kontrol altında gibi ama Eylül ve Ekim ayını da görmek gerekiyor. Amerika’da bunu tek başına sürdürebilmek çok zor. Ailemiz olmadan üçümüz tek başına orada çekindik. Ülkemize hemen geri dönelim, Türkiye’ye bakalım dedik.’ ifadelerini kullandı.

Didem Uzel kimdir? Kaç yaşında? Evli mi? Eşi kim?

"MİAMİ’DE 5 AY DIŞARI ÇIKMADIK"

Uzel yaptığı açıklamada, “ABD gerçekten sıkıntılı. Biz 5 aydır dışarı çıkmadığımız evin içinde kavanozda gibiydik. Dolayısıyla hiç olmazsa bu dönemde sevdiklerimizin yanında olmak istedik. Tabii en önemli konu sağlık. ABD’de benim yaşadığım tecrübelerden dolayı sağlıkla ilgili Türkiye’nin daha başarılı olduğunu düşünüyorum. Mesela ABD’de pandemi hastaneleri kurulmadı. Burada devletimizin yapmış olduğu pandemi hastaneleri var. Her ne kadar yoğunluğun arttığını duysak da burası bizim ülkemiz, sağlık çok daha iyi. Oğlum Aslan ve eşim Selim ile bu süreci Türkiye’de geçirmeyi evin annesi olarak uygun gördüm ülkemize geri döndük. Çok uzun bir süre Türkiye’de kalmayı düşünüyoruz. Şartlar uygun olursa ABD’ye geri dönmeyeceğiz” açıklamasını yaptı.

“ALLAH, ABD’DE ACİLE DÜŞÜRMESİN”

Salgın nedeniyle Türkiye'ye dönme kararı aldığını söyleyen Didem Uzel açıklamalarını şu sözlerle sürdürdü: “Benim oğlum var ve sağlık problemleri yaşadığımızda güvende hissedemedik. Apandisit ameliyatına girmek için 12 saat acilde acılar içerisinde bekledim. Sedye ile tuvalet kapısında yatırdılar. Sabah ameliyathaneye alacakken morfini tuvalet kapısı önünde ameliyat kıyafeti verip giyin gel dediler. Bu bahsettiğim çok iyi bir hastanede ve 3 sene önce pandemi yokken tecrübe ettiğimiz bir durum. Yaşadıklarımı size anlatamam. Allah kimseyi Amerika'da acile düşürmesin. Ufacık birşey için saatlerce bekliyorsunuz. Türkiye’de böyle bir şey yok. Soğuk aldınız ve hastasınız doktor size randevuyu 1 ay sonra veriyor. Bu şartlarda sistemin çökmesi çok normal."

"İNŞALLAH DÖNMEK ZORUNDA KALMAYIZ"

"Çocuğumuzun geleceğini ve sağlığını düşündüğümüz için biz bu dönemi daha sağlıklı ve mutlu olacağımız için ülkemizde geçirmeyi daha uygun gördük. Dönmeyi düşünmüyoruz. İnşallah dönmek zorunda kalmayalım” dedi.

“ABD’Yİ DAHA DA KÖTÜ GÜNLER BEKLİYOR”

ABD’de finans sektöründe çalışan Uzel’in eşi Selim Sarı ise, “Dünyadaki en ağır tablo New York’ta oldu. Bizim yaşadığımız Miami’nin merkezi haline geleceğini hiç düşünmemiştik. Çünkü New York kadar büyük bir şehir değil. İnsanların ciddiye almaması bu sonucu verdi. Miami facia yeri haline geldi. Türkiye’de durum kötü olsa ortaya çıkardı. ABD’yi daha kötü günler bekliyor. Eğer kasırga şu an Güney Florida’yı vurursa daha felaket olur çünkü eyaletin hiçbir planı yok” açıklamasını yaptı.

“HİÇ BİR YER ABD KADAR PANDEMİ DE KÖTÜ DEĞİL”

20 senedir ABD’de yaşayan Sarı “Hastane kapasiteleri arttırılmadı ve Florida’da salgına karşı hiçbir önlem alınmadı. Bunun sebebi bence siyasi ve politik. ABD’nin hem sağlık hem önlem hem de halkı bilinçlendirme açılarından sınıfta kaldı. Geriye dönüşün ekonomik açıdan ABD’yi çok zor günler bekliyor. Son bahar içerisinde sağlık sisteminin çok kötü olacağı bekleniyor. Önümüzdeki 5 sene içerisinde ABD’de yaşamayı düşünmüyorum. Bu sebepten dolayı Türkiye’ye geldik. Hiçbir yer ABD kadar koronavirüste kötü değil” ifadelerini kullandı.

DİDEM UZEL KİMDİR?

Didem Uzel 19 Mayıs 1971 tarihinde Sakarya da doğmuştur. Eğitimini Marmara Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil bölümünde tamamlamıştır.

1993 yılında yapılan Best model of Turkey yarışmasında ikinci olurken bir sene sonra 1994 tarihinde yapılan Türkiye Güzellik yarışmasında da aynı dereceyle ikinci olarak dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştır. Aynı zamanda Avrupa Güzellik yarışmasında da ikinci olmuştur.

Didem Uzel; Yalan, Eylül, Üç Yapraklı Yonca, Evimiz Olacak mı?, Büyük Umutlar, Hızma, Yalan, Yürek Çığlığı, İki Aile, Doktorlar, Dürüyenin Güğümleri ve Napcaz Şimdi, adlı dizilerde başarılı bir şekilde rol alarak bu konuda da güzelliği kadar iddialı olduğunu göstermiştir. Kanal D ekranlarında yayınlanan İntikam adlı dizide Leyla Saygın rolünü canlandırmıştır. Bunların dışında Eylül, Büyük Umutlar, Hızma, Yalan, Yürek Çığlığı, İki Aile, Doktorlar adlı dizilerde rol aldı. 2012 yılında Selim Sarı ile evlenerek Amerika Miami’ye yerleşti.