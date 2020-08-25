Didem Uzel kimdir? Ünlü oyuncu Didem Uzel 2012 yılında evlendiği Selim Sarı ile ABD'ye yerleşmişti. Burada 1 çocuk sahibi olan Didem Uzel koronavirüsten sonra Türkiye'ye geri döndü. ABD hakkında söyledikleri ile dikkat çeken Uzel'in hayatı da merak konusu oldu. Didem Uzel kimdir? Kaç yaşında? Evli mi? Eşi kim?

DİDEM UZEL KİMDİR?

Oyuncu 19 Mayıs 1971 tarihinde Sakarya da doğmuştur. Eğitimini Marmara Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil bölümünde tamamlamıştır.

1993 yılında yapılan Best model of Turkey yarışmasında ikinci olurken bir sene sonra 1994 tarihinde yapılan Türkiye Güzellik yarışmasında da aynı dereceyle ikinci olarak dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştır. Aynı zamanda Avrupa Güzellik yarışmasında da ikinci olmuştur.

Didem Uzel; Yalan, Eylül, Üç Yapraklı Yonca, Evimiz Olacak mı?, Büyük Umutlar, Hızma, Yalan, Yürek Çığlığı, İki Aile, Doktorlar, Dürüyenin Güğümleri ve Napcaz Şimdi, adlı dizilerde başarılı bir şekilde rol alarak bu konuda da güzelliği kadar iddialı olduğunu göstermiştir. Kanal D ekranlarında yayınlanan İntikam adlı dizide Leyla Saygın rolünü canlandırmıştır. Bunların dışında Eylül, Büyük Umutlar, Hızma, Yalan, Yürek Çığlığı, İki Aile, Doktorlar adlı dizilerde rol aldı. 2012 yılında Selim Sarı ile evlenerek Amerika Miami’ye yerleşti.