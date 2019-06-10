Didier Deschamps'tan küstah 'Türkiye' çıkışı

Türkiye'nin Fransa'yı dize getirmesinin yankıları devam ediyor. Andorra maçı öncesi sorulrı yanıtlayan Fransa Teknik Direktörü Didier Deschamps, Türkiye'yle ilgili asılsız iddialarda bulundu.

DESCHAMPS: "TÜRKİYE'DEKİ MAÇLARDA HER ÜLKENİN MİLLİ TAKIMI AYNI ŞEYİ YAŞIYOR"

Türkiye'de oynanan maçlarda milli marşların ıslıklandığını savunan Deschamps, "Türkiye'de milli marşımızın ıslıklaması çok tatsız bir olay ancak bu Fransa'ya ve bizim marşımıza karşı özel bir olay değil. Türkiye'deki maçlarda her ülkenin milli takımı aynı şeyi yaşıyor.. Biz ülkelerin marşlarına saygı bekliyoruz ancak bu sefer bu gerçekleşmedi, bu çok kötü bir şey. Umarım bundan sonra böyle bir şeye şahit olmayız" ifadelerini kullandı.