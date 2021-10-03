Didingen ne demek, TDK'ya göre Didingen kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Didingen ne demek? Didingen TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi didingen kelimesi. Peki didingen ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre didingen nedir, didingen kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Didingen kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Didingen kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

DİDİNGEN NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Didingen kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre didingen kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Çok gayret eden



DİDİNGEN CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Bu üşenmez, bu didingen, bu uyanık ve çevik adam, mecmuasında yazılmış binlerce imzanın heyecan ve bilgi ağırlığına muadil bir iradeyi tek başına temsil etti.

