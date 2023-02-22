Diego Biseswar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Diego Biseswar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Diego Biseswar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Diego Biseswar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Diego Biseswar 8 Mart 1988 tarihinde Amsterdam şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Surinam,Hollanda uyrukludur.Gerçek adı da Diego Marvin Biseswar şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Diego Biseswar Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SEG yapmaktadır. Diego Biseswar, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

PAOK Thessaloniki futbol takımında oynamaktadır. PAOK Thessaloniki takımına 1 Temmuz 2016 tarihinde katılmıştır. Diego Biseswar'nin PAOK Thessaloniki ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Diego Biseswar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Diego Biseswar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Diego Biseswar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Diego Biseswar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 1995 yılında Ajax Altyapı

1 Temmuz 2000 yılında DWS Altyapı

1 Temmuz 2001 yılında Telstar Jgd.

1 Temmuz 2002 yılında Feyenoord Altya

1 Temmuz 2003 yılında Feyenoord U17

1 Ocak 2005 yılında Feyenoord U19

1 Ocak 2005 yılında Feyenoord

1 Ağustos 2006 yılında Heracles Almelo

30 Haziran 2007 yılında Feyenoord

1 Ocak 2008 yılında De Graafschap

30 Haziran 2008 yılında Feyenoord

5 Ocak 2012 yılında Kayserispor

1 Temmuz 2016 yılında PAOK

19 Ocak 2021 yılında Apol. Limassol

30 Haziran 2021 yılında PAOK

Diego Biseswar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Diego Biseswar şuan PAOK Thessaloniki takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Diego Biseswar Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

DWS Amsterdam, Ajax (1994-1999), DWS (1999-2000), Stormvogels Telstar (2000-2001), Feyenoord (2001-2005)

Surinam takımında 21 numaralı formasıyla 28 Mart 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

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