Diego Casas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Diego Casas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Diego Casas kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Diego Casas ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Diego Casas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Diego Casas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Diego Casas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Diego Casas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Diego Casas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Diego Casas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Diego Casas 4 Mart 1995 tarihinde Vichadero şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Diego Mateo Casas López şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Diego Casas Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Diego Casas, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Iraklis Larisas futbol takımında oynamaktadır. Iraklis Larisas takımına 22 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Diego Casas'nin Iraklis Larisas ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Diego Casas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Diego Casas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Diego Casas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Diego Casas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında River Plate

2 Şubat 2016 yılında Villa Española

31 Aralık 2016 yılında River Plate

23 Ocak 2017 yılında Juventud

18 Temmuz 2017 yılında Luqueño

1 Ocak 2018 yılında Kulüpsüz

4 Temmuz 2018 yılında Sud America

16 Şubat 2019 yılında CA Cerro

21 Ocak 2020 yılında Maldonado

17 Ocak 2022 yılında CA Fénix

22 Ocak 2023 yılında Iraklis Larisas

Diego Casas kimdir

Diego Casas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Diego Casas şuan Iraklis Larisas takımında oynamakta ve 95 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

River Plate Montevideo

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Diego Casas nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
Son Haberler
Giannis Botsaris kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Giannis Botsaris Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Giannis Botsaris kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Giannis Botsaris Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Malachi Ohawuma kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Malachi Ohawuma Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Malachi Ohawuma kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Malachi Ohawuma Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Diş sağlığı sorunlar nedeniyle işten çıkarıldı! Mahkeme emsal karar imza attı!
Diş sağlığı sorunlar nedeniyle işten çıkarıldı! Mahkeme emsal karar imza attı!
Vasilios Tsimopoulos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vasilios Tsimopoulos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Vasilios Tsimopoulos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vasilios Tsimopoulos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Çok Okunanlar
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Son dakika: Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde deprem! Hayatını kaybedenler ve yaralananlar var
Son dakika: Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde deprem! Hayatını kaybedenler ve yaralananlar var
Bu kelimeyi sakın kullanmayın! Yargıtay hakaret sayıyor!
Bu kelimeyi sakın kullanmayın! Yargıtay hakaret sayıyor!
Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmıştı! Simay Atlı, depremde hayatını kaybetti
Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmıştı! Simay Atlı, depremde hayatını kaybetti
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Yorumlananlar
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
4 kanal hariç tüm haber kanalları Tek Yürek oldu! İşte kampanyaya katılmayan o 4 kanal...
4 kanal hariç tüm haber kanalları Tek Yürek oldu! İşte kampanyaya katılmayan o 4 kanal...
Prof. Dr. Anke Friedrich kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Anke Friedrich'in biyografisi
Prof. Dr. Anke Friedrich kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Anke Friedrich'in biyografisi
Prof. Dr. Naci Görür, Hatay depremi sonrası uyardı! İki yerde deprem olabilir
Prof. Dr. Naci Görür, Hatay depremi sonrası uyardı! İki yerde deprem olabilir