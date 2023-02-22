Diego Casas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Diego Casas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Diego Casas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Diego Casas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Diego Casas 4 Mart 1995 tarihinde Vichadero şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Diego Mateo Casas López şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Diego Casas Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Diego Casas, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Iraklis Larisas futbol takımında oynamaktadır. Iraklis Larisas takımına 22 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Diego Casas'nin Iraklis Larisas ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Diego Casas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Diego Casas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Diego Casas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Diego Casas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında River Plate

2 Şubat 2016 yılında Villa Española

31 Aralık 2016 yılında River Plate

23 Ocak 2017 yılında Juventud

18 Temmuz 2017 yılında Luqueño

1 Ocak 2018 yılında Kulüpsüz

4 Temmuz 2018 yılında Sud America

16 Şubat 2019 yılında CA Cerro

21 Ocak 2020 yılında Maldonado

17 Ocak 2022 yılında CA Fénix

22 Ocak 2023 yılında Iraklis Larisas

Diego Casas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Diego Casas şuan Iraklis Larisas takımında oynamakta ve 95 numaralı formayı giymektedir.

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