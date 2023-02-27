Diego Colonato kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Diego Colonato Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Diego Colonato adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Diego Colonato Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Diego Colonato 31 Ocak 2005 tarihinde doğmuştur. Lüksemburg uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Diego Colonato Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
CS Fola Esch futbol takımında oynamaktadır. CS Fola Esch takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Diego Colonato'nin CS Fola Esch ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Diego Colonato Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Diego Colonato futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2023 yılında CS Fola Esch
Diego Colonato Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Diego Colonato şuan CS Fola Esch takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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