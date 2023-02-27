Diego Colonato kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Diego Colonato Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Diego Colonato kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Diego Colonato ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.