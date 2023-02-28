Diego Duarte kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Diego Duarte Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Diego Duarte adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Diego Duarte Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Diego Duarte 8 Nisan 2002 tarihinde Asunción şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Paraguay uyrukludur.Gerçek adı da Diego Ariel Duarte Garcete şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Diego Duarte Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini EagleEye yapmaktadır. Diego Duarte, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sportivo Ameliano futbol takımında oynamaktadır. Sportivo Ameliano takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Diego Duarte'nin Sportivo Ameliano ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Diego Duarte Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Diego Duarte isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Diego Duarte Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Diego Duarte futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

22 Temmuz 2020 yılında Olimpia U23

1 Ocak 2023 yılında CS Ameliano

Diego Duarte Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Diego Duarte şuan Sportivo Ameliano takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Diego Duarte Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Paraguay U17 takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 5 gol atmıştır.

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