Diego Maradona'nın ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı

Dünya futbolunun efsane isimlerinden Diego Armando Maradona'nın ölümü, tüm dünyada büyük üzüntü yaratmıştı. 60 yaşındaki Maradona, 25 Kasım'da kronik kalp yetmezliğine bağlı akut akciğer ödemi nedeniyle vefat etmişti. Ölümünün ardından birçok iddia ortaya atılırken Arjantin savcılığı durumu şüpheli buldu ve "kasıtsız adam öldürme" ve "kişiyi terk etme" suçlarından soruşturma başlattı.

Soruşturmanın başlatılmasının ardından Maradona'nın doktoru ve yakın arkadaşı Leopoldo Luque'nin evi ve özel muayenehanesinde arama yapıldı. Polis aramada, Maradona'nın hastalık öyküsüne, doktorun cep telefonuna, iki tabletine ve iki dizüstü bilgisayarına el koydu.

Polis aramasının ardından kameralar karşısına geçerek açıklamalar yapan Luque, Maradona'nın doğal bir şekilde öldüğünü söyledi. Açıklamalarına devam eden Luque, "Ona bakmaktan, onu sevmekten, ona yardım etmekten. Herkes "O adamı bırak eğer ona bir şey olursa herkes bu işten sıyrılmaya çalışacak" dediklerine orada olmaktan. Ben onun yanındaydım, çünkü o benim arkadaşımdı. Bunlar araştırılacak şeyler ama size söylüyorum, bu beni değiştirmez. Onu seviyorum ve birisi ona kötü davranmış olsaydı, bunu söylerdim. Ama kötü bir şey görmedim, hepimiz elimizden gelenin en iyisini yaptık." diye konuştu.

"KIZLARININ İFADESİ ÜZERİNE SORUŞTURMA AÇILDI"

Arjantin'in yerel gazetelerinde çıkan haberlere göre, Maradona'nın kızları Dalma, Gianinna ve Jana'nın verdiği ifadeler, soruşturmanın başlatılmasını sağladı. Soruşturma kapsamında Maradona'nın kliniğe kaldırılmasının ardından ölümüne kadar gelişen süreçte bir ihmal bulunup bulunmadığı araştırılacak.