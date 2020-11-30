'CHPli 20 vekil Sarıgül'ün partisi olan Türkiye Değişim Partisi'ne geçecek' iddialarına ilişkin ilk açıklamaReuters'a konuşan kaynaklar korona yasaklarını açıkladı! Sokağa çıkma yasağı genişletiliyorDiego Maradona'nın ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldıDüşük riski nedir, neden olur? Belirtileri? Korunma yolları? Nasıl önlenir?İstanbulspor - Giresunspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 SezonuAkhisarspor - Ankaraspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 SezonuTam karantina, tam kapanma nedir? Nasıl uygulanır? Tam kapanma olacak mı? Ne demek?ATA AÖF 1.dönem vizeleri bugün başladı!30 Kasım Pazartesi Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Koronavirüs vaka sayısı, hasta sayısı kaç oldu ?Kuzey Koreli hacker'ların yeni hedefi bu kez "Koronavirüs Aşısı" geliştiren şirket oldu!
İstanbul12 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Diego Maradona'nın ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı

Diego Maradona'nın ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı

Futbol efsanesi Diego Armando Maradona'nın ölümünün şüpheli bulunması üzerine soruşturma başlatıldı.

Diego Maradona'nın ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı

Dünya futbolunun efsane isimlerinden Diego Armando Maradona'nın ölümü, tüm dünyada büyük üzüntü yaratmıştı. 60 yaşındaki Maradona, 25 Kasım'da kronik kalp yetmezliğine bağlı akut akciğer ödemi nedeniyle vefat etmişti. Ölümünün ardından birçok iddia ortaya atılırken Arjantin savcılığı durumu şüpheli buldu ve "kasıtsız adam öldürme" ve "kişiyi terk etme" suçlarından soruşturma başlattı.

Soruşturmanın başlatılmasının ardından Maradona'nın doktoru ve yakın arkadaşı Leopoldo Luque'nin evi ve özel muayenehanesinde arama yapıldı. Polis aramada, Maradona'nın hastalık öyküsüne, doktorun cep telefonuna, iki tabletine ve iki dizüstü bilgisayarına el koydu. 

Diego Maradona'nın ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı

Polis aramasının ardından kameralar karşısına geçerek açıklamalar yapan Luque, Maradona'nın doğal bir şekilde öldüğünü söyledi. Açıklamalarına devam eden Luque, "Ona bakmaktan, onu sevmekten, ona yardım etmekten. Herkes "O adamı bırak eğer ona bir şey olursa herkes bu işten sıyrılmaya çalışacak" dediklerine orada olmaktan. Ben onun yanındaydım, çünkü o benim arkadaşımdı. Bunlar araştırılacak şeyler ama size söylüyorum, bu beni değiştirmez. Onu seviyorum ve birisi ona kötü davranmış olsaydı, bunu söylerdim. Ama kötü bir şey görmedim, hepimiz elimizden gelenin en iyisini yaptık." diye konuştu. 

"KIZLARININ İFADESİ ÜZERİNE SORUŞTURMA AÇILDI"

Arjantin'in yerel gazetelerinde çıkan haberlere göre, Maradona'nın kızları Dalma, Gianinna ve Jana'nın verdiği ifadeler, soruşturmanın başlatılmasını sağladı. Soruşturma kapsamında Maradona'nın kliniğe kaldırılmasının ardından ölümüne kadar gelişen süreçte bir ihmal bulunup bulunmadığı araştırılacak. 

Onur Çelik
Spor Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT