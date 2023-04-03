Diego Mastrangelo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Diego Mastrangelo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Diego Mastrangelo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Diego Mastrangelo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Diego Mastrangelo 6 Kasım 2002 tarihinde doğmuştur. Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Diego Mastrangelo Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club de Gimnasia y Esgrima La Plata II futbol takımında oynamaktadır. Club de Gimnasia y Esgrima La Plata II takımına - tarihinde katılmıştır. Diego Mastrangelo'nin Club de Gimnasia y Esgrima La Plata II ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Diego Mastrangelo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Diego Mastrangelo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Diego Mastrangelo şuan Club de Gimnasia y Esgrima La Plata II takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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