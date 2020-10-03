Diego Perotti, resmen Fenerbahçe'de!

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Diego Perotti ile görüşmelere başlamıştır. Oyuncu, görüşmeler, sağlık kontrolleri ve transfer süreçlerinin ilerletilmesi kapsamında bugün İstanbul’a gelmiştir. Camiamızın ve kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadeleri kullanıldı.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre Fenerbahçe, Perotti için bonservis ödemeyecek. Ancak sarı-lacivertliler, Roma'daki sözleşmesinin son yılına giren Arjantinli futbolcunun kontratını devralacak ve maaşını ödeyecek.

32 yaşındaki Perotti bu sezon Roma'da hiçbir resmi maçta forma giymedi.

Kulübümüz, Diego Perotti ile görüşmelere başlamıştır. Oyuncu, görüşmeler, sağlık kontrolleri ve transfer süreçlerinin ilerletilmesi kapsamında bugün İstanbul’a gelmiştir.



Camiamızın ve kamuoyunun bilgisine sunarız. pic.twitter.com/RJI5jvdqwF — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) October 3, 2020

DİEGO PEROTTİ KİMDİR?

Roma takımında orta saha pozisyonunda görev yapan Arjantinli millî futbolcudur. Profesyonel kariyerine 2006 yılında Deportivo Morón kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla Sevilla B, Sevilla, Boca Juniors, Genoa, Roma kulüplerinde oynadı.

2016 yılından itibaren İtalyan devi Roma'da forma giyen Perotti, Roma formasıyla 133 maça çıktı. 31 yaşındaki yıldız oyuncu 133 maçta 30 gol kaydetti.